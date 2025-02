Hulk faz post com vinho ‘preferido’ e valor assusta web

Hulk fez um post no Instagram com sua esposa, Camila Souza, e sua garrafa de vinho preferida. A foto virou assunto nas redes sociais por conta do alto valor da bebida que foi apontada pelo próprio jogador como sua "preferida".

- Aquele vinho preferido, com a pessoa perfeita!

A foto foi postada após a vitória no importante clássico contra o Cruzeiro, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. O Atlético-MG venceu o jogo em questão por 2 a 0. A partida foi recheada de polêmica, incluindo a expulsão de Gabigol.

Vinho Barca Velha 2011, o favorito de Hulk

O que mais chamou atenção na foto "comemorativa" foi o alto valor do vinho indicado como preferido de Hulk. A garrafa se trata de um Barca Velha 2011. Segundo o site "Casa Vinho", a bebida está entre as melhores do mundo.

"É, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes rótulos de Portugal, figurando entre os melhores vinhos do mundo! Desde a sua criação, em 1952, é o vinho ícone da Casa Ferreirinha, uma das mais renomadas vinícolas do Douro. Produzido com um corte das uvas Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinto Cão e Tinta Roriz (Tempranillo), selecionadas nos melhores vinhedos da Quinta da Leda. Visualmente, apresenta coloração rubi profunda, revelando, no nariz, aromas de frutas vermelhas, notas de especiarias, como pimenta-preta, cravo-da-índia e gengibre, nuances herbáceas, além de toques de tabaco, advindos do longo estágio em carvalho. Em boca, é um Vinho Tinto de excelente volume, com acidez bem integrada, taninos intensos e um final longo e muito persistente. O Vinho Barca Velha 2011 é um rótulo que goza de um excepcional potencial de guarda, podendo envelhecer na garrafa por até duas décadas!"