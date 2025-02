‘Palmeiras está entre três piores times do Mundial’, diz jornalista

Fora da zona de classificação do Paulistão até o momento, o Palmeiras virou alvo de críticas do comentarista Felippe Facincani. Durante edição do podcast da "Placar", o jornalista analisou o nível de futebol apresentado até então pelo Verdão na temporada e cravou que a equipe teria muita dificuldade no Super Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Sormani pede nova regra no Brasileirão para ‘acabar com farra’ de Abel Ferreira, do Palmeiras

- Eu ouso dizer que, dos 32 times que vão jogar o Super Mundial de Clubes, o nível de futebol apresentado pelo Palmeiras está entre os três piores da competição. Se o Mundial fosse hoje, o Palmeiras passaria vergonha e não se classificaria, apanharia para os três adversários do grupo (Porto, Inter Miami e Al-Ahly). O Messi e o Suárez fariam uns 20 gols nessa defesa do Palmeiras - disparou Felippe Facincani.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Felippe Facincani critica temporada do Palmeiras e projeta Super Mundial (Foto: Reprodução)

Após o empate com o Água Santa, o Palmeiras saiu da zona de classificação do Paulistão e não depende apenas de si para garantir vaga no mata-mata do Paulistão.

continua após a publicidade

Próximo jogo no Paulistão

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (13), contra a Inter de Limeira, no Limeirão, pela nona rodada do Paulistão. Com 13 pontos, o time de Abel Ferreira é o terceiro colocado do grupo D, dois atrás da Ponte Preta, primeira equipe na zona de classificação para o mata-mata. O São Bernardo lidera a chave.

Grupo do Palmeiras no Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)