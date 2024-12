Mercado da Bola: Cruzeiro continua a procura por zagueiro

A posição de zagueiro é uma das prioridades do Cruzeiro para reforçar a equipe para as competições de 2025. Depois de sondar a situação do zagueiro Adryelson, que disputou esta temporada pelo Botafogo, a Raposa demonstra interesse no experiente zagueiro Nino, ex-Fluminense, atualmente no Zenit, da Rússia.

O jogador, de 27 anos, passa férias em Serrambi (PE), e, em entrevista ao ge, comentou sobre o interesse do Cruzeiro em sua contratação:

- Eu fiquei sabendo do interesse. Eu acho que isso ressalta aquilo que eu fiz quando eu estava aqui. Foram anos muito bons, performando muito bem. E me alegra muito que clubes grandes sempre estão lembrando do meu nome – comentou Nino.

Nino tem boa experiência com o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz

Nino já trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense e na Seleção Brasileira (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)<br>

Nino já trabalhou com o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, no Fluminense e, no ano passado, foram campeões da Copa Libertadores. O treinador convocou o zagueiro para a Seleção Brasileira três vezes em 2023 – ele entrou em campo na derrota para a Argentina por 1 a 0, no Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Nino também foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira em 2016 e, pelo Zenit, conquistou o Campeonato Russo e a Copa da Rússia.

➡️Cruzeiro renova patrocínio máster para temporada 2025

O Cruzeiro ainda não fez proposta oficial pelo zagueiro Nino e sabe que não será fácil negociar com o clube russo, que pagou 5 milhões de euros pelo jogador, no início deste ano. O contrato com o Zenit termina apenas em julho de 2028.

A diretoria do Cruzeiro ainda tem de confirmar a compra do zagueiro titular Lucas Villalba, junto ao Argentinos Juniors, da Argentina. Os entendimentos estão bem adiantados. Além de Villalba, Diniz conta para a zaga com João Marcelo, Zé Ivaldo, Jonanthan Jesus e Wéverton.

