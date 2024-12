Cruzeiro renova patrocínio máster para temporada 2025

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (20), a renovação do contrato de patrocínio máster do futebol feminino, por dois anos, com a Gerdau. A parceria do clube com a maior produtora de aço do Brasil começou em maio de 2022 e agora vai até o fim de 2026.

O Cruzeiro é o atual tricampeão mineiro na categoria feminina. As Cabulosas, em 2025, vão disputar a Supercopa e o Campeonato Brasileiro, além de buscar o tetra estadual. A pré-temporada começa na segunda semana de janeiro, sob o comando do técnico Jonas Urias.

- Foi muito bom fechar o ano com a concretização desta renovação com a Gerdau. É uma empresa muito compromissada, que está com a gente há muito tempo e apoiando cada vez mais nossas Cabulosas. A ampliação desse vínculo mostra que o Cruzeiro e a Gerdau seguem firmes para continuar fortalecendo nossa equipe feminina. Esperamos muito em breve ampliar ainda mais essa parceria de sucesso com a Gerdau no âmbito institucional - declarou o presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço.

- A renovação deste contrato representa para nós a reafirmação do nosso compromisso de seguir apoiando a modalidade do futebol feminino que a cada dia está mais forte em nosso país. O Cruzeiro, que é uma das instituições esportivas mais respeitadas do país, vem demonstrando que o departamento de futebol feminino está sendo conduzido com seriedade, o que nos dá a certeza de que estamos juntos com o parceiro ideal para tornar essa jornada bastante exitosa - destacou Pedro Torres, diretor de comunicação da Gerdau.

Desempenho do Cruzeiro em 2024 foi muito positivo

Nesta temporada, as Cabulosas disputaram 29 partidas, com 17 vitórias, cinco empates e sete derrotas, 91 gols marcados e 23 sofridos. O destaque da equipe é a atacante Byanca Brasil, artilheira do ano com 18 gols.