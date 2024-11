Esposa de Arturo Vidal se manifesta após denúncia de agressão sexual

Vidal foi acusado de agressão sexual no Chile (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 06:40 • Santiago (CHI)

Ex-jogador de Flamengo e Athletico Paranaense, Arturo Vidal foi acusado de agressão sexual por uma mulher no Chile. O caso teria acontecido em uma festa organizada por jogadores do Colo-Colo, clube em que o jogador atua. Nas redes sociais, Sonia Isaza, esposa do meia, falou sobre o assunto e pediu para seguidores a deixaram fora do caso.

- Gente, vocês não sabem a raiva que eu fico, porque os que me conhecem sabem que eu não gosto de polêmica e que tento me manter fora de tudo. Estão me metendo nisso quando eu nunca me meto com nada. Agora estão falando que supostamente a menina é amiga minha. Não a conheço, então estão falando o que não existe. Não me metam em nada, eu não gosto disso. Me excluam disso - disse Sonia.

O Ministério Público do Chile confirmou a denúncia contra Vidal na última segunda-feira (4). A agressão teria ocorrido em uma boate em Santiago após a comemoração de aniversário de um dos atletas do time. O coronel da polícia, Gerardo Aravena, informou que Vidal foi levado até a delegacia, mas não ficou detido.

A acusação de agressão foi feita por uma das convidadas da festa, que aconteceu na madrugada de segunda-feira, algumas horas após a vitória do Colo-Colo sobre o Deportes Iquique por 3 a 0. A partida era válida pela penúltima rodada do Campeonato Chileno, liderado pela equipe de Vidal, que soma 66 pontos.

Carreira de Arturo Vidal

Ídolo da seleção chilena, com a qual foi bicampeão da Copa América, Vidal tem passagens internacionais multicampeãs por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. No Brasil, o jogador defendeu o Flamengo entre 2022 e 2023, e o Athletico Paranaense. No final de 2023, retornou ao futebol chileno para vestir a camisa do Colo-Colo.

Arturo Vidal e a esposa, Sonia Isaza (Foto: Reprodução)