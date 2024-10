Matheus Gonçalves, do Flamengo, explica polêmica em motel, e mulher rebate

Matheus Gonçalves se pronunciou sobre polêmica em motel (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 24/10/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a notícia de uma suposta traição, o atacante Matheus Gonçalves foi às redes sociais e se pronunciou sobre a polêmica. Segundo o portal "LeoDias", o jogador do Flamengo teria se relacionado com a torcedora Manu Soares em um motel enquanto namorava outra mulher. O atleta, no entanto, afirmou que estava solteiro quando se envolveu com Manu.

- Lamento muito as notícias publicadas desde ontem expondo a minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo a minha família. Saliento que tomarei as medidas cabíveis e mais uma vez repúdio uma exposição baixa e que não mede as consequências lamentáveis que isso causa - escreveu.

- Enquanto querem minutos de fama, só penso nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil. Totalmente focado e trabalhando para ajudar o Mengão! O meu foco é esse! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e compreensão. Todo esforço em dobro agora. Saudações Rubro-Negras - completou o jogador do Flamengo.

Além de Matheus Gonçalves, Manu Soares também se pronunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (24). A mulher deu detalhes da relação com o jogador e, na última publicação, ironizou a declaração do jogador sobre estar solteiro quando se relacionou com ela.

- Tá solteiro agora que foi exposto, né? - publicou Manu Soares.

Foto vazada de Matheus Gonçalves

Na última quarta (23), o portal "LeoDias" publicou uma foto de Matheus Gonçalves com Manu Soares na banheira do motel. A imagem da suposta traição teria sido registrada por uma amiga da amante, que estava presente no motel para participar do momento. Não demorou muito para os registros da noite vazarem em grupos do WhatsApp.

Matheus Gonçalves em foto vazada com Manu Soares (Foto: Reprodução)