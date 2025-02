A final da Supercopa do Brasil entre Botafogo e Flamengo, que ocorre neste domingo (2), precisou ser paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo. O fato aconteceu devido à forte chuva no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), palco da decisão do torneio nacional.

Antes da paralisação, o Flamengo abriu o placar com um gol de pênalti, marcado pelo atacante Bruno Henrique aos 13 minutos. O próprio camisa 27 foi quem originou a penalidade. O árbitro Ramon Abatti Abel apontou para a marca da cal após o atleta Rubro-Negro ser derrubado com um carrinho pelo zagueiro Lucas Halter, já na pequena área.

A partida foi paralisada minutos após o gol do Flamengo. O cenário fez alguns flamenguistas provocarem os botafoguenses. Diversos internautas associaram a chuva com o "choro" dos torcedores rival por conta da vitória momentânea do Rubro-Negro na final nacional.

A paralisação

Até o momento da publicação desta matéria, a partida entre Flamengo e Botafogo pela final da Supercopa do Brasil segue paralisada. Os comissários do confronto optaram por estabelecer uma pausa de 30 minutos.

A medida foi tomada por conta das péssimas condições do gramado devido à forte chuva em Belém. A continuação da final permanece incerta. Existe a possibilidade de a partida ser adiada.

