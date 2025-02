Botafogo x Flamengo: quem vence a Supercopa Rei? Analisamos as odds

O clássico entre Botafogo e Flamengo ganha mais um capítulo neste domingo, 02/02. O confronto, válido pela Supercopa Rei, acontece às 16h no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

A partida reúne os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, competições que consagraram os dois times na temporada de 2024.

O Botafogo chega ao confronto após uma temporada histórica. O clube conquistou o Campeonato Brasileiro após 29 de jejum, além de sua primeira Copa Libertadores. Agora, o time busca consolidar essa fase vencedora com o título da Supercopa Rei, que traz a chance de iniciar o ano de 2025 com mais uma taça.

Já o Flamengo chega à Supercopa Rei após ser campeão da Copa do Brasil. O rubro negro derrotou o Atlético-MG em ambas as partidas da decisão e conquistou a quinta Copa do Brasil de sua história. Essa é a quinta vez que o rubro negro decide a Supercopa Rei. Se vencer, será seu terceiro título.

Botafogo x Flamengo: quem é o favorito?

De acordo com as casas de apostas, o Flamengo é o favorito ao título. Segundo a bet365, a probabilidade do rubro negro levantar a taça neste domingo é de 60%. Confira as odds para o mercado “para levantar a taça”:

Campeão - Botafogo

2.10 na bet365

Campeão - Flamengo

1.66 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de janeiro de 2025 às 17 horas.

Odds para a partida

A Supercopa Rei é decidida em uma partida única. Portanto, além do tempo regulamentar, pode haver disputa de pênaltis em caso de empate.

Ou seja: o mercado “resultado final” e o mercado “para levantar a taça” dizem respeito a coisas diferentes. O “resultado final” é sobre o resultado da partida em si, já o “para levantar a taça” é sobre o campeão da competição.

Veja, a seguir, as odds para o mercado “resultado final”.

Vitória do Botafogo

3.30 na bet365

3.10 na KTO

Empate

3.25 na bet365

3.35 na KTO

Vitória do Flamengo

2.25 na bet365

2.25 na KTO

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de janeiro de 2025 às 17 horas.