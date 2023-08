O Botafogo buscou o empate com o Defensa y Justicia em um lance polêmico ainda no primeiro tempo do duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na Argentina. O gol contra de Bologna, aos 47 minutos, deixou dúvidas sobre a passagem total da bola na linha da meta ou não. As divergências e comparações sobre a marcação dominaram as redes sociais na noite desta quarta-feira (30).