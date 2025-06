Atitude da torcida do Flamengo contra Gerson no Mundial divide opiniões

O Flamengo estreou no Mundial de Clubes diante do Espérance, da Tunísia, Gerson roubou a cena durante a entrada dos times em campo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Com acordo para trocar o clube pelo Zenit após a competição, o camisa 8 foi vaiado por parte da torcida rubro-negra presente no estádio. A atitude na arquibancada dividiu opiniões na web.

Veja comentários sobre a vaia da torcida do Flamengo na web

O protocolo da Fifa da entrada dos times paras partidas acompanha um costume dos esportes americanos, com os jogadores entrando um a um e sendo anunciados. Como capitão, Gerson foi o último da fila e recebeu vaias de grande parte da torcida do Fla. Outro grupo aplaudiu o atleta.

Filipe Luís defende Gerson

Filipe Luís saiu em defesa de Gerson e destacou a liderança de Gerson dentro do grupo. Durante a última entrevista coletiva antes da estreia no Mundial, já no estádio Lincoln Financial Field, na véspera da partida, o treinador evitou falar sobre a transferência.

— O Gerson é jogador do Flamengo, e até o momento nada, absolutamente nada, indica o contrário. É um jogador que é líder, líder dos companheiros, líder desse time. Foi e continua sendo muito importante para a gente. Só posso dizer isso, porque até agora é essa a realidade, nada mudou, absolutamente nada — iniciou.

— Tudo o que aconteceu foi algo externo. Claro que eu conversei com ele, foi uma conversa privada, e ele continua sendo o mesmo jogador. E, como disse o Boto, a não ser que aconteça algo diferente do que aconteceu até agora, não há nenhum movimento, nenhum sinal que nos leve a agir de outra forma — completou.

