CazéTV personaliza gols dos times brasileiros; veja as trilhas

Nas transmissões da Copa do Mundo de Clubes na CazéTV, o torcedor é sempre protagonista. Com um time formado por criadores, jogadores e ex-jogadores ligados aos clubes brasileiros, cada gol vira uma celebração com identidade própria.

Quando Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras balançarem as redes, o grito de gol vem acompanhado de um elemento especial: a trilha sonora da torcida. Cada clube terá uma música que representa a paixão da arquibancada.

Os botafoguenses vão ouvir a versão alvinegra de “Trem da Alegria”, com versos como “chegou a hora da volta por cima, é tempo de alegria, eu sou do preto e branco”. Já os tricolores do Fluminense se empolgam com “Louco da Cabeça”, cantando: “Ah, o Fluminense vai jogar. Eu vou ficar louco da cabeça. Nada me interessa, sou tricolor, sou tricolor”.

Na hora do gol palmeirense, entra em cena a contagiante “Eu sou Palmeiras sim, senhor”, com a torcida cantando em coro: “Meu único amor, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe ôh”. E quando o Flamengo marcar, os rubro-negros revivem a conquista de 81 ao som da paródia de “Primeiros Erros”, clássico de Kiko Zambianchi eternizado na voz da torcida.

