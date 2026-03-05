CazéTV garante exclusividade na transmissão de torneio de tênis

A CazéTV garantiu os direitos exclusivos de transmissão no Brasil dos eventos ATP Challenger Showcase, expandindo sua presença no circuito internacional de tênis. O torneio reúne um total de 35 campeonatos globais realizados ao longo da temporada em países como Estados Unidos, República Dominicana, França, Itália e Espanha, entre outros.

Com a novidade, a CazéTV passa a acompanhar o circuito de tênis ao longo de toda a temporada, estruturando uma cobertura contínua. A estratégia faz parte do movimento do canal de investir no tênis como produto editorial contínuo, alinhado a uma nova geração de fãs e atletas, além de ampliar a visibilidade dos tenistas brasileiros que vêm se destacando em diferentes estágios de suas carreiras.

Os direitos da CazéTV incluem ainda clipes e melhores momentos oficiais de todos os torneios ATP 250, ATP 500 e ATP Masters 1000. Os conteúdos são publicados na conta @cazetvtenis nas redes sociais. Apenas com a cobertura do Rio Open, o perfil ultrapassou 50 milhões de visualizações, reforçando o interesse da audiência pelo esporte.

Dentro do calendário internacional dos ATP Challengers, três etapas disputadas no Brasil contarão com transmissão da CazéTV - entre elas, o ATP 75 de Brasília, que já está em andamento nesta primeira semana de março. A etapa na capital federal reúne nomes como os jovens talentos Guto Miguel e Gustavo Heide, totalizando onze brasileiros na chave principal, e terá as semifinais e a final disputadas nos dias 7 e 8, com transmissão da CazéTV.

Outro destaque é o ATP 75 de São Leopoldo, programado para o fim de março, que também terá cobertura da CazéTV com a transmissão das quartas de final, semifinais e decisão.

Pelo segundo ano consecutivo, o canal também transmitirá a Copa Davis, uma das competições mais tradicionais e emblemáticas do esporte. O próximo confronto do Brasil no torneio será disputado em casa, contra a Suíça, com cobertura completa e equipe da CazéTV in loco, aproximando o público das partidas e da atmosfera criada pela torcida brasileira por meio de bastidores e conteúdos exclusivos.

O projeto também ganha presença internacional. João Barretto, que acompanha o ATP Challenger de Brasília, viajará na sequência para Indian Wells e Miami Open para cobrir João Fonseca, Luisa Stefani e outros grandes nomes do esporte, trazendo atualizações e conteúdos direto dos grandes eventos do circuito mundial.

As iniciativas reforçam a estratégia da CazéTV de consolidar um projeto de longo prazo voltado ao tênis, com foco no desenvolvimento e fortalecimento da nova geração de atletas brasileiros, acompanhando sua trajetória desde o circuito de acesso até os principais torneios internacionais. Ao mesmo tempo, o canal aposta na criação de formatos inovadores e em uma cobertura multiplataforma para ampliar a visibilidade, a conexão com os fãs e o consumo do esporte no país, contribuindo para a expansão e renovação da modalidade no cenário nacional.

