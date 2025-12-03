Decisão de Vojvoda em Juventude x Santos repercute: 'Do nada'

Juventude e Santos vão se enfrentar, na noite desta quarta-feira (3), em jogo extremamente decisivo da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Juan Pablo Vojvoda repercutiu nas redes sociais.

Cerca de 1h antes do duelo entre Juventude x Santos começar, o Peixe divulgou os 11 escolhidos pelo argentino para defender o clube contra o rebaixamento. Atualmente, o clube da Vila Belmiro está fora da zona de rebaixamento com 41 pontos.

Para o duelo entre Juventude x Santos, Vojvoda optou por escalar Lautaro Díaz. A decisão do técnico argentino repercutiu muito nas redes sociais. Veja os comentários abaixo:

Alfredo Jaconi recebe Juventude x Santos (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Escalação do Peixe para Juventude x Santos

O atacante Neymar será titular do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 entrará em campo nesta quarta-feira (3), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).Ele foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, ao marcar um dos gols do triunfo santista. O ídolo alvinegro soma 28 jogos e nove gols pelo Santos nesta temporada.

O atacante Tiquinho foi poupado após sentir um incômodo no joelho, e, em seu lugar, entra Lautaro Díaz para Juventude x Santos.

Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.

A escalação que Vojvoda optou em Juventude x Santos foi: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

