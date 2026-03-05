Estrangeiros se revoltam com novo reforço do Flamengo: 'Algo de errado'

O Flamengo acertou a contratação do jovem Diego Reyes, do América do México, nesta quarta-feira (4). O jogador chega por empréstimo junto ao time mexicano, e torcedores estrangeiros reagiram à saída nas redes sociais.

Diego Reyes tem 18 anos e chega para o sub-20 do Flamengo. O jovem já esteve no CT George Helal para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo até o final da temporada 2026. O jovem será comandado por Bruno Pivetti.

Nas redes sociais, torcedores do América do México se incomodaram com a negociação, já que Reyes é tratado como uma joia do clube. Veja os comentários sobre a chegada do jogador no Flamengo abaixo:

Diego Reyes assinou com o Flamengo até o fim de 2026 (Foto: Divulgação Flamengo)

Veja comentários sobre o novo reforço do Flamengo

Tradução sobre o novo reforço do Flamengo: É isso aí, cara! Muito sucesso, precisamos de mais gente como você... não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Ele pode se sair bem ou mal lá, mas com certeza aprenderá muito e seu nível definitivamente melhorará.

Tradução sobre a contratação do Flamengo: Sinceramente, não entendo por que estão emprestando um centroavante quando claramente não temos essa posição bem servida no time principal. Nosso jogador da base pode jogar no Flamengo, mas não no América, no lugar de Dávila e Zúñiga? Tem algo de errado nisso.

Tradução sobre o reforço do Flamengo: O time é uma porcaria, eles precisam cumprir a regra dos jogadores da base e mandam um jogador talentoso da academia para o Brasil por empréstimo. Excelente trabalho da diretoria, jogada de mestre, melhor do que não contratar um bom atacante há algumas temporadas

Tradução sobre o jovem jogador: Não temos jogadores suficientes, e os poucos bons que temos na base estão emprestados. Eles deveriam estar no time principal e jogando, não esses jogadores inúteis que temos agora.

