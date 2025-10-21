Sormani rasga o verbo após derrota do Santos para o Vitória: ‘Está com as malas prontas’

Jogando diante de sua torcida, o Santos se complicou e foi derrotado pelo Vitória no confronto direto contra o rebaixamento. Nesta terça-feira (21), o jornalista Fábio Sormani detonou a atuação da equipe comandada por Vojvoda, em seu canal pessoal no Youtube. Segundo ele, o Peixe ruma à Série B do Campeonato Brasileiro com essa campanha.

Sormani se mostrou envergonhado com a derrota para o Vitória, que ainda não havia vencido nenhuma partida como visitante. Na visão dele, o time está com as malas prontas, esperando o trem passar para levar rumo à Série B de 2026. Antes de finalizar, o jornalista avaliou os últimos 10 jogos da equipe no Brasileirão e mandou um recado ao presidente Marcelo Teixeira.

- Que vergonha, gente. Perdeu do Vitória, que não tinha vencido nenhum jogo fora de casa. Em 14 partidas como visitante, o Vitória tinha feito cinco empates e perdeu nove vezes, foram nove gols marcados e 29 sofridos. O Santos não conseguiu fazer um gol no time que sofreu 29 e tomou um de quem só marcou nove vezes, em 14 jogos. Esse time ruma para a Série B, tá com as malas prontas esperando o trem passar - disse, antes de completar.

- Eu tava olhando os próximos 10 jogos do Santos, em 30 pontos eu acho que faz no máximo cinco. Ele tem hoje 31 e vai no máximo a 36, ou seja, caiu. Se isso acontecer, o Marcelo Teixeira vai entrar para a história do Santos, como o único presidente que rebaixou para a Série B, o time masculino e o feminino. No ano passado, as Sereias foram rebaixadas e nesse ano, pode ir o time masculino - comentou.

Lutando por um respiro na luta contra o rebaixamento, o confronto direto embolou ainda mais a situação das equipes no Brasileirão. Com o resultado positivo, o Vitória chegou a mesma pontuação do Santos, mas segue na zona, devido ao critério de desempate.

Neymar defende companheiro após derrota do Santos

Enquanto segue se recuperando de uma lesão na coxa direita, o craque Neymar acompanhou a derrota do Santos para o Vitória, em um dos camarotes da Vila Belmiro, e viu de perto o atacante Guilherme desperdiçar uma chance clara de empatar a partida. No decorrer da segunda etapa, o jogador acabou furando a bola ao arriscar um “peixinho”. O lance, no entanto, não agradou aos torcedores, que protestaram nas redes sociais. Diante disso, o camisa 10 saiu em defesa de seu companheiro.

Após o lance, os torcedores do Santos se revoltaram com o camisa 11. Em um vídeo publicado nas redes sociais, um internauta disse que Guilherme é o maior culpado pela má fase do time e pediu a saída dele do clube. Em resposta, o craque Neymar saiu em defesa de seu companheiro e pediu calma ao torcedor.