Apesar do resultado negativo na Vila Belmiro, quando o Santos acabou derrotado pelo Vitória, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (20), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Vojvoda não fez duras críticas ao time, mesmo que ele tenha perdido a chance de se distanciar um pouco da zona de rebaixamento.

- Eu não vi uma atitude de um time ruim e sim que se entregou. O futebol é assim. Um time com um compromisso importante e perdemos um possibilidade importante. Assumo a responsabilidade com os meus jogadores. Mas não vi um time desmotivado - falou o treinador, após a partida.

Questionado sobre como não deixar que o resultado negativo diante de sua torcida afete o desempenho da equipe daqui para frente, principalmente na próxima rodada contra o Botafogo fora de casa, o técnico acredita que todos os profissionais precisam saber a conviver com a pressão.

- Sabendo que somos profissionais, que estamos nessa profissão precisamos manejar essa pressão. Para isso somos pagos. Compreendemos raiva de torcedor, só confio que primeiro temos que fazer as nossas tarefas dentro do campo e a partir do que fazemos dentro do campo, transformar isso para fora. Logicamente a torcida ajuda, como ajudou contra o Corinthians - completou o treinador.

Santos no Brasileirão

Com a derrota, o time segue em 16° lugar na tabela de classificação, com 31 pontos. No entanto, agora o Vitória empatou no número de pontos com o Peixe, mas está atrás pelo critério de desempate. Portanto. o Santos não pode nem cogitar perder pontos na próxima rodada, contra o Botafogo, no Engenhão.

