Vidente aponta vencedor em Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam, nesta quinta-feira (2), em jogo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro de Filipe Luís lidera, e o Cabuloso de Leonardo Jardim vem na cola, em segundo lugar. Um vidente apontou que o Rubro-Negro deve vencer o duelo no Maracanã.

continua após a publicidade

O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou que o Flamengo deve dominar a maior parte do jogo, mas deixará brechas para o Cruzeiro. O time de Filipe Luís terá poder de reação, mas também muitos problemas durante o jogo.

➡️Zico é direto sobre trabalho de Filipe Luís no Flamengo: ‘Decisões’

Já o Cruzeiro, terá um jogo de muito cuidado, diferente do que a equipe de Leonardo Jardim está acostumada, e pode surpreender o Flamengo. Apesar disso, o Cabuloso perderá muitas chances de gol no Maracanã.

continua após a publicidade

No final das contas, a previsão aponta que Flamengo x Cruzeiro deve ser um jogo muito bom de se assistir, e o Rubro-Negro deve levar a melhor jogando dentro de casa. Luiz Filho deixou claro que pelo equilíbrio das cartas, o empate é uma possibilidade.

Atacante Gabigol, do Cruzeiro, ex-Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chegam Flamengo x Cruzeiro para o duelo

Flamengo e Cruzeiro, para muitos, são os grandes destaques do futebol brasileiro em 2025. Além de liderarem o Campeonato Brasileiro, os times têm jogado um futebol ofensivo e vistoso para o público. No primeiro turno, no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1, com gols de Kaio Jorge, para o Cabuloso, e Arrascaeta, para o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ambas as equipes vem em alta, apesar da derrota do Cruzeiro para o Vasco na última rodada jogando em São Januário. O Flamengo venceu o Corinthians, de virada, atuando na Neo Química Arena.

Nesta quinta-feira (2), a bola rola para as equipes às 20h30 (Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 26° rodada do Brasileirão. Se vencer, o Flamengo abre sete pontos de vantagem para o Cruzeiro, segundo colocado. Se der Cabuloso, o time de Leoanrdo Jardim diminui a vantagem rubro-negra para apenas 1 ponto.