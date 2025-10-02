Lance em Palmeiras x Vasco revolta torcedores do Flamengo: ‘Fica nítido’

Um lance em Palmeiras x Vasco revoltou alguns torcedores do Flamengo nas redes sociais. O duelo válido pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro terminou com um 3 a 0 para o Verdão, com dois gols de Fláco Lopez e um de Vitor Roque.

Em tese, pela rivalidade, o resultado de Palmeiras x Vasco seria motivo de comemoração para os torcedores do Flamengo. Porém, muitos rubro-negros estavam do lado do time Cruzmaltino, nesta quarta-feira (1°), já que o Verdão disputa o título com o Rubro-Negro.

Querendo um tropeço alviverde, torcedores do Flamengo ficaram revoltados com uma polêmica de arbitragem em Palmeiras x Vasco. Aos 12 minutos, Piquerez deu um carrinho em Rayan, dentro da área, e os vascaínos pediram pênalti. O árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou e o VAR também não recomendou revisão. Veja abaixo.

Torcedores do Flamengo se revoltaram com o lance em Palmeiras x Vasco (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja lance em Palmeiras x Vasco que revoltou torcedores do Flamengo

Disputa pelo título

Palmeiras e Flamengo são tratados como os principais candidatos a dois títulos em comum: Libertadores e Campeonato Brasileiro. Por isso, alguns torcedores rubro-negros torceram para o Vasco nesta quarta-feira (1°). Os clubes se notabilizaram, nos últimos anos, por dominarem os principais campeonatos do continente.

Em 2024, o Botafogo subverteu um pouco a tendência, assim como o Cruzeiro tenta fazer esse ano. Ainda assim, Palmeiras e Flamengo são os únicos que conseguem se manter, com regularidade, na disputa pelas principais taças.

Um fator que pode ser determinante é o confronto direto. No primeiro turno, deu Flamengo no Allianz Parque por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. Na 29° rodada, os clubes voltam a se enfrentar, dessa vez no Maracanã, em jogo que promete fortes emoções.