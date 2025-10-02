PVC discorda de colega sobre polêmica de Flamengo e Palmeiras: ‘Soco na cara’

Os jornalistas PVC e Rodrigo Mattos, da UOL, discordaram sobre as recentes polêmicas entre Flamengo, Palmeiras, e os clubes da LIBRA. Recentemente, a presidente do Verdão deu declarações fortes sobre a postura do Rubro-Negro.

Além da rivalidade em campo, Flamengo e Palmeiras vivem momentos conturbados nos bastidores, e o jornalista PVC deu uma opinião forte no programa "De Primeira", na UOL. Ele comentou sobre Leila ter dito "Que o Flamengo jogue sozinho".

- Ela falou o que muita gente está falando na boca pequena. Ela teve coragem de falar publicamente. Não existe o Flamengo jogar sozinho. É uma frase de efeito, e isso cria um efeito político em relação a coisas que acontecendo...o contrato da Libra é ruim, o Rodolfo Landim assinou um contrato ruim e o Flamengo tem as razões dele - começou PVC.

- Eu acho que quando você bloqueia o dinheiro de todo mundo, é como você dar um soco na cara de alguém e dizer que seu argumento é melhor.. não tem nenhuma estimativa de audiência. Quem disse que o Flamengo tem 50% da audiência? Cade a amostragem, Rodrigo? - concluiu o jornalista sobre a polêmica de Flamengo, Palmeiras e LIBRA.

- A analogia do murro na cara para mim não faz o menor sentido. Você bloqueia o dinheiro porque ele ia ser pago. Quando está na conta de um terceiro você já não recupera aquele valor. Isso é absolutamente padrão - começou Rodrigo Mattos.

- O Flamengo está tecnicamente está classificado para a Série A. Qualquer coisa diferente disso é virada de mesa. A sugestão que a Leila fez é uma virada de mesa. Se não é retórica, é virada. Tentaram fazer isso com o Gama e não conseguiram. Isso não existe - completou o jornalista sobre a fala da presidente do Palmeiras sobre o Flamengo.

PVC subiu o tom sobre polêmica de Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução)

Fala de Leila que gerou polêmica entre Flamengo e Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira criticou a postura do Flamengo em meio ao bloqueio do pagamento de R$ 77 milhões aos clubes da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e sugeriu a criação de uma nova liga sem a participação do clube carioca.

A dirigente afirmou que a postura do rival não fortalece o futebol nacional e criticou a visão da diretoria rubro-negra, sem citar nomes diretamente. As declarações foram dadas em entrevista ao "Esporte Record", que será exibida no próximo domingo (5). Um trecho foi publicado pelo "portal R7" nas redes sociais.

— A minha sugestão seria nós criarmos uma outra liga excluindo o Flamengo. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Nenhum clube é maior do que o futebol brasileiro. O Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar ele contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo, e aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro — disse Leila.