menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Sormani aponta lance capital e responsável por empate amargo do Santos

Após empate, Peixe fica na 16ª posição, com 37 pontos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/11/2025
11:04
Fábio Sormani faz forte desabafo sobre o Santos
imagem cameraFábio Sormani analisou duelo entre Santos e Mirassol em seu canal no Youtube (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos abriu o placar, mas levou apenas um amargo ponto, após ver Reinaldo deixar tudo igual na Vila Belmiro. Após o jogo, o jornalista Fábio Sormani analisou a partida e apontou um lance como o responsável pelo empate da equipe de Rafael Guanaes.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Dava para ter vencido, gente. Dava para ter vencido. Uma pena! Perdeu muito gol. Naquele comecinho do segundo tempo, se o Barreal faz 2x0, naquela bola que tá praticamente ele contra o Valtter, cara a cara, o Barreal perdeu esse gol. Perdeu o gol contra o Palmeiras... Oh Barreal, você tem oito gols no campeonato, você é o cara que tem feito os gols que o Santos precisa, mas precisa continuar. Ou você já gastou toda a sua munição, todo o seu estoque? Se faz 2x0 ali, dificilmente o Mirassol vira o jogo - apontou Sormani.

➡️ Neymar desabafa após pênalti cometido e empate entre Santos e Mirassol

Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com Mirassol em 1 a 1

Santos empatou por 1 a 1 com o Mirassol nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu o placar logo aos três minutos, com Neymar, mas acabou cedendo o empate após o próprio camisa 10 cometer pênalti em Reinaldo, que converteu a cobrança com segurança.

continua após a publicidade
Neymar marcou o gol do Santos diante do Mirassol na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)
Santos e Mirassol empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

Lutas opostas:
Na tabela de classificação, o Santos ocupa a 16ª posição com 37 pontos, apenas um à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, está em quarto lugar com 60 pontos, com vaga praticamente garantida na Libertadores da próxima temporada.

O próximo compromisso do Santos será na segunda-feira (24), às 21h (horário de Brasília), contra o Internacional, em confronto direto pela permanência na primeira divisão. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional também soma 37 pontos e está na 15ª colocação.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias