Sormani aponta lance capital e responsável por empate amargo do Santos
Após empate, Peixe fica na 16ª posição, com 37 pontos
O Santos abriu o placar, mas levou apenas um amargo ponto, após ver Reinaldo deixar tudo igual na Vila Belmiro. Após o jogo, o jornalista Fábio Sormani analisou a partida e apontou um lance como o responsável pelo empate da equipe de Rafael Guanaes.
- Dava para ter vencido, gente. Dava para ter vencido. Uma pena! Perdeu muito gol. Naquele comecinho do segundo tempo, se o Barreal faz 2x0, naquela bola que tá praticamente ele contra o Valtter, cara a cara, o Barreal perdeu esse gol. Perdeu o gol contra o Palmeiras... Oh Barreal, você tem oito gols no campeonato, você é o cara que tem feito os gols que o Santos precisa, mas precisa continuar. Ou você já gastou toda a sua munição, todo o seu estoque? Se faz 2x0 ali, dificilmente o Mirassol vira o jogo - apontou Sormani.
Neymar marca, comete pênalti e Santos empata com Mirassol em 1 a 1
O Santos empatou por 1 a 1 com o Mirassol nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe abriu o placar logo aos três minutos, com Neymar, mas acabou cedendo o empate após o próprio camisa 10 cometer pênalti em Reinaldo, que converteu a cobrança com segurança.
Lutas opostas:
Na tabela de classificação, o Santos ocupa a 16ª posição com 37 pontos, apenas um à frente do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. O Mirassol, por sua vez, está em quarto lugar com 60 pontos, com vaga praticamente garantida na Libertadores da próxima temporada.
O próximo compromisso do Santos será na segunda-feira (24), às 21h (horário de Brasília), contra o Internacional, em confronto direto pela permanência na primeira divisão. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional também soma 37 pontos e está na 15ª colocação.
