Conheça Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, sensação no G4 do Brasileirão

Rafael Guanaes, de 44 anos, é a sensação do Campeonato Brasileiro, no comando do Mirassol. Sob a liderança do técnico, o clube paulista figura o G4 em sua primeira participação na Série A do Brasileirão. Ao fim da 23ª rodada, o Mirassol soma 38 pontos em 21 jogos, pontuação que garante, até o momento, a 4ª posição na tabela e a vaga direta para a Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, em 21 jogos à frente do Mirassol (2 jogos em atraso), Rafael Guanaes acumula 10 vitórias, oito empates e apenas três derrotas. Uma campanha surpreendente para um novato na elite do futebol brasileiro.

Rafael Guanaes com jogadores do Mirassol durante partida pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Conheça Rafael Guanaes

Nascido em São Paulo, o técnico é ex-jogador e passou por dois clubes como atleta profissional: Nacional-SP e o Joseense, que na época era presidido por seu pai, Nelson Guanaes.

Se formando em neurociência, Rafael Guanaes formou-se em Educação Física nos Estados Unidos, na Campbell University, o comandante possui licenças A e B da CBF e é qualificado pela Associação de Treinadores Argentinos (ATFA).

O técnico é pai de quatro filhos, sendo dois gêmeos de 15 anos, uma menina de sete e um menino de dois.

A carreira - clubes, títulos e campanhas

Como técnico, começou sua trajetória no interior de São Paulo, passando por clubes como Joseense, São José dos Campos, Monte Azul e São Carlos. Foi campeão da Série B paulista em 2015 pelo São Carlos e conquistou a Copa Paulista de 2018 dirigindo o Votuporanguense.

O salto na carreira aconteceu no final de 2018, quando foi contratado pelo Athletico Paranaense. Logo em seu primeiro ano no clube, conquistou o Campeonato Paranaense e também foi vice-campeão brasileiro na base.

Passagem pelo Cruzeiro

Após deixar o CAP, o treinador assumiu o Sampaio Corrêa em 2021. Posteriormente, dirigiu a Tombense, onde conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Guanaes teve ainda uma breve passagem pelo Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo Fenômeno, onde foi avaliado para ser auxiliar-técnico permanente da Raposa.

O caminho até Mirassol

Sua experiência no Novorizontino não foi bem-sucedida, o que o levou a retornar ao Paraná em 2023 para assumir o Operário. No clube de Ponta Grossa, garantiu o acesso à série B e no ano seguinte permaneceu na "segundona", alcançando a sétima colocação, melhor posição da história do Fantasma na competição.

Ao fim de 2024, Rafael então chega ao Atlético Goianiense. No entanto, no Dragão o sucesso não se repetiu e Guanaes não conseguiu fazer a equipe goianiense apresentar um bom futebol. Foram 13 jogos, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, resultando em 53% de aproveitamento.

Em março de 2025, após sua rápida passagem pelo Atlético-GO, Guanaes assumiu o Mirassol, no que ele mesmo classificou como a "oportunidade da vida". Esta é sua primeira experiência como treinador na elite do futebol brasileiro.