PC Oliveira bate o martelo em polêmica de arbitragem em Vasco x São Paulo

O primeiro tempo entre Vasco e São Paulo foi encerrado com os holofotes sob uma grande polêmica de arbitragem. O especialista PC Oliveira, analisou o lance e bateu o martelo sobre a polêmica: realmente foi pênalti de Paulo Henrique em Arboleda? Confira a opinião do ex-árbitro.

- Para o Paulo César de Oliveira, além do agarrão, teve um contato por baixo, caracterizando o pênalti. Então, o nosso especialista entende que acerta Wilton Pereira Sampaio indicando pênalti para o São Paulo - disse Paulo Andrade, durante a transmissão do jogo no Premiere.

Lucas Moura aproveita a cobrança de pênalti

O camisa 7 do São Paulo, Lucas Moura, que nada tinha a ver com a reclamação dos jogadores do Vasco, foi lá e aproveitou a oportunidade de abrir o placar. Bola de um lado, goleiro do outro. Lucas Moura cobrou de pé direito, deslocando o goleiro Léo Jardim.

Comissão de arbitragem

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

Wilton Pereira Sampaio drante Vasco x São Paulo em São Januário (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Carlo Ancelotti é presença ilustre para assistir Vasco x São Paulo

A reportagem do Lance! flagrou o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no camarote da presidência do Vasco da Gama para assistir o confronto contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida deste domingo (2), antecede a última convocação da Seleção em 2025. Na segunda-feira (3), Ancelotti irá anunciar a lista para os amistosos diante de Senegal, dia 15, em Londres; e Tunísia, três dias depois, em Lille, na França.

Jogadores que podem estar no radar da Seleção:

Na Data Fifa deste mês, o lateral-direito vascaíno Paulo Henrique foi convocado após alguns cortes. Sua boa atuação, com direito a gol marcado, deixa as expectativas altas para seu retorno à Amarelinha. O experiente Philippe Coutinho, o promissor Rayan e o goleiro Léo Jardim, são esperanças da torcida vascaína para a Seleção Brasileira.

No São Paulo, o volante Marco Antônio já esteve em pré-lista do italiano. Além dele, o goleiro Rafael vive bom momento.