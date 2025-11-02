menu hamburguer
Fora de Campo

Torcedores do Vasco apontam motivo de derrota contra São Paulo: 'Matou'

Tricolor Paulista vence fora de casa por 2 a 0

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
22:37
vasco perfilado em Partida entre Vasco X Sao Paulo, pela 31Âª rodada do Brasileirao 2025
Equipe do Vasco perfilada antes de enfrentar o Sao Paulo (Foto: WILLIAM FELISMINO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Mais do que apontar um responsável, os torcedores do Vasco, na verdade, pontuaram que a ausência de Cauan Barros no segundo tempo foi o motivo da derrota diante do São Paulo em um São Januário, mais uma vez lotado.

O jovem da base vascaína sentiu dores após receber contato adversário e pediu para ser substituído. O volante deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo e deu lugar a Matheus França.

Desde o retorno de empréstimo junto ao América-MG, Caun Barros ganhou muito espaço na equipe de Fernando Diniz e se tornou uma das principais peças da defesa cruz-maltina. Antes da derrota deste domingo (2), o jovem carregou vários jogos de invencibilidade em campo.

Além da movimentação nos bastidores para garantir o retorno antecipado, o Vasco tratou de valorizar Cauan Barros. O clube renovou o contrato do volante por mais uma temporada, com aumento salarial e pagamento de luvas. A diretoria entende que o jogador será uma peça importante não apenas no restante da temporada, mas também no projeto esportivo a médio prazo.

Com polêmicas de arbitragem, Vasco é derrotado pelo São Paulo em São Januário

São Paulo venceu o Vasco por 2 a 0 em jogo disputado neste domingo (2) pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Lucas Moura quem abriu o placar e Luiz Gustavo marcou o segundo. O Tricolor Paulista não vencia o Cruzmaltino no estádio há doze anos.

Com o resultado, o São Paulo chegou a oitava colocação da tabela, agora com 44 pontos. A equipe de Crespo está a quatro pontos do Botafogo, que abre o G6. Enquanto isso, o Vasco está na nona, com 42.

Lucas Moura abriu o placar na vitória do São Paulo diante do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
