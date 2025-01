Entenda como Tiago Leifert turbinou o faturamento do SBT

Tiago Leifert fez estreia como narrador das transmissões esportivas do SBT na virada história do Barcelona sobre o Benfica, pela Champions League, nesta quarta-feira (22). Apesar de não ter elevado muito os números de audiência, a média estava dentro do esperado, e o grande destaque celebrado pela empresa foi o sucesso comercial. Segundo o portal "Notícias da TV", para o evento, a emissora concluiu a venda de todas as dez cotas de publicidade disponíveis.

Sob a liderança de Daniela Abravanel Beyruti, presidente da emissora, o SBT busca não apenas melhorar sua posição no ranking de audiências, mas também fortalecer seu faturamento, especialmente em eventos esportivos. A chegada de Leifert, reconhecido por seu bom relacionamento com o mercado publicitário, parece ter sido um movimento estratégico nesse sentido. Este fato é evidenciado pela venda de quatro cotas a mais em comparação ao ano anterior.

A expectativa em torno das transmissões da Copa Sul-Americana é alta, dada a liderança de audiência do torneio na última temporada, que chegou a superar a Globo. Assim, embora tenha recebido críticas nas redes sociais, a estreia de Tiago Leifert foi avaliada como bem sucedida pelo SBT, já que o narrador não cometeu gafes e seu nome foi bastante comentado nas redes, com elogios e negativas.

Em uma "briga" pelo segundo lugar com a Record, os planos da emissora incluem também um esforço para "arrumar a casa", em que efetua medidas como cortes para equilibrar as contas e a cancelamento de programas sem boa audiência. A contratação de grandes nomes da televisão brasileira, como Tiago Leifert e Boninho, destaca a tentativa de reestruturação do SBT

A estratégia do SBT com Tiago Leifert pode estar ligada a busca de uma melhora significativa, não apenas em termos de audiência como de receita publicitária. Já que estas ações são vistas como necessárias para a reestruturação e o fortalecimento da emissora no competitivo mercado televisivo.

