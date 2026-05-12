Torcida do Flamengo reage à declaração de Leonardo Jardim: 'Não vai querer'

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Grêmio por 1 a 0 na noite do último domingo (10). Depois do duelo, uma declaração de Leonardo Jardim na coletiva de imprensa repercutiu entre torcedores do Rubro-Negro.

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O treinador português valorizou a passagem pelo Flamengo até aqui e revelou que não conseguiu aproveitar nada do Rio de Janeiro pelo excesso de trabalho.

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— Quando tive contato com o Flamengo, já sabia para a casa que vinha. Conheço a dimensão do Flamengo há muitos anos, a responsabilidade que estava sobre as minhas costas. Quem entra no Flamengo precisa jogar sempre para ganhar. Como comissão técnica e como treinador, com certeza gosto de ganhar e dar um cunho pessoal à equipe. Jogar de uma certa forma, o que estamos conseguindo. Os jogadores estão conseguindo executar a ideia, e sei que a torcida flamenguista também gosta que joguem bem. Essa era a nossa ideia: ter resultados, mas jogando um futebol que a torcida goste e empolgue os amantes do futebol. A equipe está conseguindo isso graças a jogadores experientes, que percebem as diretrizes com muita facilidade - começou Leonardo Jardim.

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— Tenho vivido estes dois meses 100% pelo Flamengo, porque neste regime é difícil aproveitar o Rio de Janeiro. Não tenho aproveitado nada do Rio (risos). Mas, com certeza, um dia, quando sair do Flamengo, vou aproveitar o Rio de Janeiro, porque é uma cidade magnífica — completou o técnico do Flamengo.

Nas redes sociais, muitos torcedores se empolgaram com a declaração do técnico pela demonstração de empenho. Outros flamenguistas ficaram 'assustados' com a possibilidade de saída do português. Veja os comentários abaixo:

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Leonardo Jardim comanda o Flamengo diante do Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja reação dos torcedores

Leonardo Jardim criticou eficácia do Flamengo

Leonardo Jardim celebrou a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio neste domingo (10), na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão, mas teceu críticas ao desempenho ofensivo. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico apontou o baixo aproveitamento do ataque como um ponto negativo na atuação.

— Mais uma vitória importante, três pontos importantes fora de casa. Em um confronto que é sempre difícil, a história diz que o Grêmio já há algum tempo não perdia aqui. Nos últimos 12 confrontos, o Flamengo só tinha vencido três aqui. A vitória é extremamente merecida porque fomos a melhor equipe no primeiro e no segundo tempo. O aproveitamento em termos ofensivos não foi o melhor, tivemos duas bolas na trave. Mas uma vitória extremamente justificada pelo que a equipe produziu nas duas etapas. Os jogadores estão de parabéns — analisou o treinador do Flamengo.

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