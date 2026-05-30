Torcida do Flamengo se revolta com a final da Champions: 'Ódio'

PSG e Arsenal estão se enfrentando, na tarde deste sábado (30), na grande final da UEFA Champions League. Até aqui, o duelo está empatado por 1 a 1, e torcedores do Flamengo se irritaram nas redes sociais.

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Nos minutos iniciais da partida, Havertz recebeu em profundidade e finalizou quase sêm ângulo, mas o goleiro Safonov não defendeu. O gol irritou torcedores do Flamengo, que lembraram da grande atiação do russo na final do Mundial de Clubes em 2025.

Veja gols de PSG x Arsenal: Havertz abre o placar, e Dembélé empata

O arqueiro defendeu quatro cobranças na disputa de pênaltis entre Flamengo e PSG, dando o título para o clube francês. Veja os comentários dos rubro-negros depois do gol sofrido por Safonov:

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Matvey Safonov foi o herói do PSG contra o Flamengo na final da Copa Intercontinental (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Veja comentários sobre o goleiro

Flamengo deu uma carreira para o Safonov, ou melhor. Luiz Araújo, Pedro, Léo Pereira e Saúl — Kaioᶜʳᶠ (@Kaio02345) May 30, 2026

safonov devia ter jogado assim contra o Flamengo — rod (@rodrigo1galeano) May 30, 2026

Flamengo deu uma carreira pro Goleiro safonov https://t.co/9FTrk0WK1e — Mateus (@matt_s1lva) May 30, 2026

Quero que o Safonov tome 5 gols hoje, porque tô com ódio acumulado desde o mundial — isa (@isabeelamendes) May 30, 2026

Relembre como foi a final do Mundial entre Flamengo e PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças, defendidas pelo goleiro Safonov. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O PSG dominou as ações do primeiro tempo em Doha. Logo aos três minutos de jogo, João Neves, nas costas de Erick Pulgar, chegou sozinho na área, mas finalizou para fora. O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado.

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Diante da pressão da equipe francesa, jogadores do Flamengo buscavam parar as jogadas com entradas duras. Nos primeiros 25 minutos, Jorginho e Alex Sandro foram amarelados.

A primeira chegada rubro-negra foi aos 16'. Após troca de passes, Pulgar chutou cruzado, mas parou no goleiro Safonov. Mas, diante do ímpeto do Paris, o Fla não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

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A melhor chance do time de Filipe Luís foi, mais uma vez, com Pulgar, em jogada de escanteio. A primeira parte da partida evidenciou a diferença física entre as equipes. O Flamengo esteve distante de ir ao intervalo com a vantagem no placar ou, pelo menos, com o empate. Faltou agressividade no ataque, que contou com os pontas Carrascal e Gonzalo Plata desencaixados. Arrascaeta e Bruno Henrique também não foram bem.

O início da segunda etapa não foi muito diferente do primeiro tempo, com o Flamengo sofrendo com a diferença física. O técnico Filipe Luís, buscando dar um novo dinamismo ao ataque, chamou Pedro para entrar no lugar de Carrascal. O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate.

O Flamengo voltou para a segunda etapa da prorrogação levando perigo ao gol francês, principalmente com Luiz Araújo e Samuel Lino. Dembélé, mais uma vez, teve uma grande chance de garantir o título. O francês tirou o Ortiz da jogada, mas finalizou para fora. Sem gol, o título foi decidido nos pênaltis.