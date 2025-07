São Paulo ironiza Palmeiras nas redes sociais e relembra conquistas: ‘Aqui temos três’

Além do Corinthians, o São Paulo também não deixou a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes passar despercebida. Na manhã deste sábado (05), horas após a queda do rival para o Chelsea, o perfil oficial do Tricolor fez uma postagem provocando e convidando visitantes a conhecerem as taças do Mundial, torneio que o clube é tricampeão.

– Para quem não é são-paulino e ainda não sabe como é uma taça do Mundial: no MorumBIS temos TRÊS, e você pode ir conhecer para matar a curiosidade! Faça o MorumBIS Tour com a Passaporte FC, conheça o nosso Memorial e tenha um ótimo fim de semana! – publicou o perfil do Instagram.

São Paulo provoca Palmeiras e exibe conquistas dos Mundiais do clube (Foto: Instagram/Reprodução)

O São Paulo é tricampeão mundial e da Libertadores, competições que venceu nos anos de 1992, 1993 e 2005. O Palmeiras, por sua vez, tentou por anos o reconhecimento do título de 1951 da Taça Rio como Mundial junto à Fifa, mas não teve sucesso.

Eliminação do Palmeiras

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. O Chelsea venceu por 2 a 1 e, agora, enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. A equipe Alviverde deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio. Cole Palmer e Weverton (contra) fizeram os gols da Vitória do Chelsea; Estêvão marcou para o Palmeiras.

A partida marcou a despedida do atacante Estêvão com a camisa do Palmeiras. Quis o destino que fosse justamente contra seu próximo desafio: o Chelsea, da Inglaterra. O jovem revelou com tristeza com a eliminação no Mundial.

- A gente sabe o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente lutou para deixar o nosso máximo em campo. Sei que cada um deixou o seu máximo, acho que isso é o mais importante. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse elenco. Eu e minha família agradecemos muito ao Palmeiras por tudo que eles fizeram pela gente. E muito obrigado, Palmeiras, você vai estar sempre no meu coração - declarou Estêvão, após a eliminação do torneio.