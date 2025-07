Galvão elege principal problema do Palmeiras contra o Chelsea: ‘Não é fácil’

O narrador Galvão Bueno destrinchou, em suas redes sociais, a queda do Palmeiras no Mundial de Clubes. A equipe brasileira foi derrotada pelo Chelsea por 2 a 1 e acabou sendo eliminada, dando adeus ao sonho do título inédito da competição. Segundo o jornalista, o resultado foi justo e que, mesmo com o desfalque de três titulares, o Palmeiras lutou pela sobrevivência na Copa de Clubes.

— Infelizmente não deu para gritar Palmeiras no final do jogo, mas a vitória do Chelsea por 2 a 1 foi justa, principalmente pelo primeiro tempo, de domínio total do time inglês. Mas, para dizer a verdade, eu até já esperava por isso, entrar para um grande jogo, contra um dos grandes do futebol mundial e sem três titulares da defesa, não é fácil. Toma um gol do Palmer, o craque do Chelsea, livre de marcação, até que ficou barato — explicou Galvão.

Capitão da equipe, o zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-direito Piquerez foram desfalques por suspensão. Outra ausência na defesa contra o Chelsea foi o zagueiro Murillo, que se lesionou ainda na fase de grupos.

Na sequência do vídeo, o Galvão exaltou o segundo tempo de entrega e desempenho do time do Palmeiras, após as mexidas táticas do técnico Abel Ferreira, e lamentou a falha na hora do gol derradeiro do Chelsea, já na etapa final do duelo.

— No intervalo, entra a capacidade do técnico Abel, mexeu no posicionamento, mas deve ter mexido mais na cabeça dos jogadores. O jogo ficou igual, não era mais essa conversa de superioridade europeia, ou de prateleiras diferentes, o Palmeiras saiu para o jogo e chegou ao empante com um golaço de Estêvão. O Abel fez alterações para ganhar o jogo. E, quando o jogo estava lá e cá, tomou um gol bobo, um bate e rebate que atrapalhou o goleiro Weverton, ai não dava mais — disse.

Por último, Galvão também lamentou o fim da possibilidade de um semifinal de Copa do Mundo de Clubes entre brasileiros, mas exaltou a campanha do Palmeiras.

— E a sonhada semifinal brasileira não vai acontecer, o Chelsea vai encarar o Fluminense, o Palmeiras perdeu, mas não assou vergonha —completou.

Palmeiras eliminado

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. O Chelsea venceu por 2 a 1 e, agora, enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. A equipe Alviverde deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio. Cole Palmer e Weverton (contra) fizeram os gols da Vitória do Chelsea; Estêvão marcou para o Palmeiras.