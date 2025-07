Ídolos do Corinthians provocam Palmeiras após queda no Mundial: ‘Acesso negado’

Craque Neto, Ronaldo Giovanelli, Dinei, Marcelinho Carioca e Emerson Sheik foram alguns dos ídolos do Corinthians que não deixaram a eliminação do Palmeiras no Mundial de Clubes passar despercebida. Os ex-jogadores trataram de provocar o Alviverde após o fim do sonho do título tão cobiçado pelo rival.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Eliminação do Palmeiras

O Palmeiras lutou, dominou as arquibancadas do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas vacilou em momentos pontuais e está eliminado do Mundial de Clubes. O Chelsea venceu por 2 a 1 e, agora, enfrenta o Fluminense, na próxima terça-feira, na semifinal. A equipe Alviverde deixa a competição sendo o único brasileiro a não vencer uma equipe europeia no torneio. Cole Palmer e Weverton (contra) fizeram os gols da Vitória do Chelsea; Estêvão marcou para o Palmeiras.

Provocação corintiana

Logo após a partida, os ex-jogadores do Corinthians foram até as redes sociais para zoar o Palmeiras. Com diversas referências às recentes provocações entre os torcedores dos dois clubes, Neto, Ronaldo Giovanelli, Dinei, Marcelinho e Sheik publicaram em seus perfis na web.

continua após a publicidade

Depois do apito final, o ex-jogador do Palmeiras e ídolo do Corinthians Craque Neto foi até suas redes sociais postar aquela brincadeira clássica. Neto usou um vídeo de uma brincadeira que fez na final do Mundial do Palmeiras com o Chelsea, em 2022, e só atualizou a legenda.

- Palmeiras não tem mundial! 🌴❌🌎#Nuncaserão

(Foto: Reprodução/Instagram Craque Neto)

Usando a frase "Acesso Negado", declaração dada pelo jornalista Fábio Sormani, que se tornou meme na web, e fazendo alusão aos dois títulos mundiais do Corinthians, o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli também provocou o Palmeiras.

continua após a publicidade

Após a queda do alvinegro na Libertadores deste ano, o Palmeiras usou a declaração para alfinetar o rival. A situação mudou e, agora, torcedores do Corinthians devolveram a provocação.

(Foto: Reprodução/Instagram Ronaldo Giovanelli)

Com os dois títulos mundiais do Corinthians nas mãos, Dinei foi outro que embarcou na onda de zoações. O ex-atacante ainda fez uma alusão irônica ao título da Copa Rio de 51, conquistado pelo Palmeiras.

(Foto: Reprodução/Instagram Dinei)

Durante participação no programa Podpah, Marcelinho Carioca comemorou bastante a derrota do Palmeiras e esbanjou e beijou o primeiro título Mundial conquistado pelo alvinegro em 2000.

(Foto: Reprodução/Instagram Marcelinho Carioca)

Emerson Sheik relembrou a vitória contra o mesmo algoz do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2012. Na foto da publicação feita nos storys, o ex-atacante sorri com a taça enquanto os jogadores do time londrino lamentam no gramado.