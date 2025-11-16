Santos se salva? IA prevê gigante brasileiro rebaixado no Brasileirão

Após a goleada sofrida para o Flamengo, o Sport se tornou a primeira equipe rebaixada neste Brasileirão. Restando apenas cinco rodadas até o fim da competição, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar quais serão os três últimos times a completar a zona da degola.

Neste momento, cinco equipes lutam diretamente contra as três últimas vagas: Juventude, Fortaleza, Vitória, Santos e Internacional. Dessas equipes, quem tem a situação mais delicada é o Leão do Pici, que segue estacionado na penúltima colocação, com apenas 31 pontos, cinco atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Analisando as probabilidades, a IA destacou que a vitória contra o Palmeiras, neste sábado (15), pode garantir uma injeção de ânimo ao Santos. De acordo com a ferramenta, o craque Neymar vai ser fundamental para ajudar a equipe a escapar do rebaixamento nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o cenário não se repete para o outro gigante do futebol brasileiro. De olho na sequência de jogos do Internacional, a inteligência artificial destacou que o Colorado pode se complicar principalmente nos confrontos fora de casa contra Ceará, São Paulo e Vasco. Vivendo um momento delicado na temporada, a equipe busca uma reação nessas últimas cinco partidas.

Veja o palpite da IA sobre as equipes rebaixadas no Brasileirão

De uma maneira geral, a IA cravou que as situações de Juventude e Fortaleza são praticamente irreversíveis e o provável destino será o rebaixamento em 2025. Restando apenas uma vaga nesta disputa, a ferramenta avaliou as possibilidades para Vitória, Santos e Internacional, e apontou que a equipe Colorada irá fechar a lista de rebaixados para a Série B.

