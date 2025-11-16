Vitória sobre o Palmeiras dá sobrevida ao Santos na luta contra o rebaixamento

O Santos conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 no último sábado à noite, em jogo adiado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado na Vila Belmiro. O triunfo diminuiu significativamente a chance de rebaixamento do clube para a Série B em 2026, segundo dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

continua após a publicidade

Vojvoda destaca força mental de Neymar e pede concentração ao Santos até o fim do Brasileirão

Antes da vitória, a probabilidade do Santos cair para a segunda divisão era de 59,4%. Após os três pontos conquistados contra o líder e ex-líder da competição, essa chance caiu para 36,3%. Com o resultado, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda chegou a 36 pontos, assumindo a 16ª posição na tabela, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Após a vitória contra o Palmeiras, o Santos conseguiu sair da zona da degola, empurrando o Vitória para o Z4, time que possui 35 pontos. Por terem o mesmo número de jogos pela primeira vez desde a 12ª rodada, o critério de desempate pesa a favor do Santos, que tem uma vitória a mais (nove contra oito).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O revés por 5 a 1 sofrido pelo Sport contra o Flamengo já confirmou o rebaixamento da equipe pernambucana. Já Fortaleza, Juventude, Vitória e Internacional seguem com alto risco de queda, com chances estimadas pela UFMG em 95,2%, 82%, 61% e 21,6%, respectivamente.

Com cinco rodadas restantes, a luta pela permanência se mantém acirrada. O Santos precisará manter desempenho sólido para se afastar ainda mais do perigo do rebaixamento e assegurar seu lugar na elite do futebol brasileiro para a próxima temporada.

continua após a publicidade