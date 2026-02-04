Cria do Botafogo vira alvo de debate na Europa: 'Único no mundo'

O atacante Luis Henrique, cria do Botafogo, virou alvo de forte debate na Europa depois de uma atuação pela Internazionale. Neste domingo (1°), o jovem foi titular na vitória por 2 a 0 contra o Cremonese pelo Campeonato Italiano.

Desde que chegou a Inter de Milão, o jogador formado nas categorias de base do Botafogo tem atuado como um ala no esquema de três zagueiros. O sistema adotado por Cristian Chivu tem beneficiado a fisicalidade do jovem brasileiro.

Ainda assim, as atuações de Luis Henrique não são unanimidade entre os torcedores da Internazionale. Para muitos italianos, o cria do Botafogo tem sido pouco incisivo quando acionado pelos lados do campo. Veja os comentários abaixo:

Luís Henrique, cria do Botafogo, estreou pela Inter de Milão (Foto: divulgação/Internazionale)

Veja comentários sobre o cria do Botafogo

Tradução sobre o cria do Botafogo: Bem, ele raramente faz uma boa jogada ofensiva, o único brasileiro no mundo que não dribla o marcador. Ele não está fazendo nada de errado, e isso é verdade, mas para jogar com regularidade na Inter, você não pode jogar sempre como um político de seis jogadores (na minha opinião).

Tradução sobre o ex-Botafogo: Luis Henrique é o tipo de pessoa que eu sempre gostaria de ter em uma equipe. Confiável, humilde, ele nunca se exibe, cumpre as tarefas designadas sem correr riscos desnecessários e sem egocentrismo. Ele coloca o "nós" acima do "eu". Não reclama, mas é paciente em seu aprendizado.

Tradução sobre o cria do Botafogo: É verdade, mas só se você trabalhar nos correios. Se você for jogador de futebol, arriscar um pouco, bancar o excêntrico e ser um pouco arrogante ajuda. Principalmente se você for ponta e te colocaram para driblar o jogador do seu lado.

Comentário sobre o jovem ex-Botafogo: A euforia de ver alguém fazendo a lição de casa na ponta, quando deveria estar avançando, cruzando e sendo perigoso. Alguém para quem os companheiros de equipe mal passam a bola, preferindo ir para a linha de fundo. Essa narrativa acima é constrangedora, não é?

