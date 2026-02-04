Rivais se revoltam com possível reforço do Palmeiras: 'Não interessa'

Um possível reforço do Palmeiras deixou muitos torcedores rivais incomodados na noite desta terça-feira (3). O Alviverde segue ativo para se reforçar no mercado de transferências e deve realizar mais contratações até o final da janela.

O Palmeiras evoluiu nas tratativas com Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, para ter o jogador ainda nesta janela de transferências. O jogador permanece no radar do Palmeiras, que tentou anteriormente sua contração, ainda quando atuava no futebol brasileiro, segundo apurou a reportagem.

Nas redes sociais, a notícia de que o Palmeiras queria o meia-atacante da Seleção da Colômbia rapidamente viralizou. Muitos torcedores de clubes rivais reagiram, principalmente do Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Veja reação de torcedores rivais com possível chegada de Arias no Palmeiras

Negociação e números do jogador

Vale lembrar que a janela de transferência no futebol inglês fechou na última segunda-feira, mas isso não é visto com um empecilho para o avanço das negociações do Palmeiras. Até o momento, o clube anunciou apenas Marlon Freitas como reforço na janela. O ex-capitão do Botafogo custou cerca de R$ 32 milhões aos cofres do clube.

Por outro lado, cinco nomes deixaram o Palmeiras nesta janela de transferências: Micael e Raphael Veiga, por empréstimo válido por uma temporada, e Facundo Torres, Weverton e Aníbal Moreno, que se despediram de forma definitiva.

Jhon Arias enfrentou dificuldade de adaptação após a transferência para a Premier League e soma dois gols e uma assistência em 29 partidas pelos Wolverhampton. O meia-atacante chegou no Velho Continente depois do Mundial de Clubes, em julho de 2025, e pode vir para o Palmeiras.

