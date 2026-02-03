São Paulo anuncia Lucas Ramón para reforço na lateral-direita

O São Paulo anunciou o lateral-direito Lucas Ramón nesta terça-feira (3), após chegar a um acordo com o Mirassol, abrir mão de valores e chegar antes do prazo. O jogador surge como opção para suprir uma carência do elenco tricolor. Seu contrato vai até dezembro de 2027.

O jogador, de 31 anos, tinha contrato com o clube do interior válido até maio, mas já havia assinado um pré-acordo com o Tricolor. O São Paulo optou por aguardar o fim do vínculo do atleta com o Mirassol para incorporá-lo ao elenco.

No entanto, no final da semana, os clubes chegaram a um entendimento e acertaram a liberação imediata do jogador. O lateral aceitou abrir mão dos valores.

(Foto: Divulgação/ Mirassol)

São Paulo buscava lateral após saída de Maílton

O São Paulo intensificou a busca por um lateral-direito após a saída de Maílton para o Fortaleza, anunciada nos últimos dias. Com a negociação, o Tricolor passou a contar apenas com Cédric Soares e Maik como opções para a posição, o que fez o clube voltar os olhos ao mercado.

Nesse cenário, o Lance! apurou que o São Paulo chegou a consultar nomes como Vitinho, do Botafogo, mas as tratativas não avançaram e não houve acordo entre as partes.

Quem é Lucas Ramón?

Lucas Ramón nasceu em Minas Gerais e tem 31 anos. O jogador passou por times como Londrina e passou por clubes como Grêmio, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Guarani e Sport. Defendeu o Mirassol por três temporadas. Em números, foram 128 jogos, com nove gols.

