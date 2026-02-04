Narrador da Globo é sincero sobre estreia de Paquetá no Flamengo: 'Não tem'

Depois de uma longa novela, Lucas Paquetá retornou ao Flamengo. O meia inclusive fez sua reestreia no clube carioca durante a derrota para o Corinthians, no último domingo (1°). Em seu canal no Youtube, o narrador da Globo Jorge Iggor comentou a atuação do jogador.

- Paquetá entrou no Flamengo dando dinâmica, entrou buscando, tentou passes em profundidade. Não tem o entrosamento ainda, então é normal que algumas jogadas não saiam com a fluídez que podem sair com a qualidade que ele tem - começou o narrador da Globo.

- Agora, não é normal o gol perdido na pequena área. É um gol muito perdido, bastante perdido, era a chance do empate. Fica martelando na cabeça do cara: 'Meu Deus, como é que eu perdi?'. Vai ficar martelando, não tem jeito - completou Jorge Iggor sobre a estreia de Paquetá no Flamengo.

Lucas Paquetá em sua reestreia pelo Flamengo na Supercopa Rei (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Lucas Paquetá lamenta chance perdida pelo Flamengo: 'Não posso falhar em um gol desses'

A derrota do Flamengo para o Corinthians por 2 a 0 ,neste domingo (1), na Supercopa Rei, marcou o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. O meio-campista entrou na partida no segundo tempo e teve uma grande chance de empatar a partida, que ainda estava 1 a 0 para o time paulista. O jogador analisou o lance e enalteceu o jogo de sua equipe.

- Estou muito triste. Primeiro, pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente e acabei falhando. Sinceramente, não posso falhar um gol desses. Entendo minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar nessa decisão. É só o início, o que posso prometer é trabalhar muito e encontrar meu melhor nível físico novamente. Esse mês ainda tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a conquistar esse título - iniciou Paquetá, do Flamengo.

- Acho que o time fez um grande jogo, apesar de ter um jogador expulso. Fomos atrás e corremos atrás das chances mesmo com um a menos. No final, realmente, tivemos a chance. Tenho orgulho de fazer parte desse time. Eles conquistaram tudo o que conquistaram, são jogadores de alto nível e espero poder dar o meu melhor - completou Paquetá, do Flamengo.