Torcedores reagem a novo reforço do São Paulo: 'Honre a camisa'

O São Paulo anunciou Lucas Ramon na tarde desta terça-feira (3), como novo reforço para a temporada. Jogador estava no Mirassol e havia assinado pré-contrato com o Tricolor. Atleta tinha vínculo até o fim do primeiro semestre de 2026 com o Leão Caipira, mas abriu mão de valores para chegar mais cedo ao time do Morumbis.

São Paulo anuncia Lucas Ramon para reforço na lateral-direita

Confira o que os torcedors disseram sobre a chegada do lateral direito:

Lucas Ramon é apresentado como o novo lateral do São Paulo (Foto: Reprodução/São Paulo/X)

Confira o que o atleta disse ao ser apresentado pelo São Paulo:

- Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho. Estou muito feliz, porque é um clube gigante. Vou dar a minha vida para aproveitar essa oportunidade. Sinto que lutei durante toda a minha carreira para receber essa chance. É uma felicidade tremenda poder representar o São Paulo - afirmou.

Quem é Lucas Ramón?

Lucas Ramón nasceu em Minas Gerais e tem 31 anos. O jogador passou por times como Londrina e passou por clubes como Grêmio, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Novorizontino, Guarani e Sport. Defendeu o Mirassol por três temporadas. Em números, foram 128 jogos, com nove gols.

São Paulo buscava lateral após saída de Maílton

O São Paulo intensificou a busca por um lateral-direito após a saída de Maílton para o Fortaleza, anunciada nos últimos dias. Com a negociação, o Tricolor passou a contar apenas com Cédric Soares e Maik como opções para a posição, o que fez o clube voltar os olhos ao mercado.

Nesse cenário, o Lance! apurou que o São Paulo chegou a consultar nomes como Vitinho, do Botafogo, mas as tratativas não avançaram e não houve acordo entre as partes.