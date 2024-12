Grêmio vence o São Paulo e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (1ª), em Porto Alegre, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Cristaldo e Ruan, contra, anotaram para a equipe gaúcha, enquanto Luiz Gustavo, na segunda etapa, descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe dirigida por Renato Gaúcho chegou aos 44 pontos e subiu para a décima colocação na tabela de classificação. O Tricolor Paulista, por sua vez, permanece com 59 pontos, na sexta posição.

Como foi o jogo?

O Grêmio controlou o primeiro tempo e abriu o placar aos 35 minutos. Cristaldo aproveitou o passe de João Pedro após jogada de Soteldo para marcar. Aravena teve outras três chances claras, mas o goleiro Rafael evitou o gol.

O São Paulo foi pouco efetivo e só assustou com Alan Franco, que cabeceou por cima, e Luciano, que finalizou sem perigo. Aos 45 minutos, Ruan fez contra e ampliou a vantagem do Grêmio. Luciano tentou reduzir nos acréscimos, mas chutou para fora.

O segundo tempo começou com o Tricolor Paulista controlando a posse de bola e ditando o ritmo da partida no sul do país. No entanto, o Grêmio foi mais perigoso nos minutos iniciais, com chances criadas por Braithwaite e Soteldo.

Aos poucos, o São Paulo encontrou seu jogo e diminuiu o placar com um golaço de Luiz Gustavo. Apesar de pressionar em busca do empate, a equipe comandada por Zubeldía não conseguiu superar o goleiro Marchesín.

O que vem por aí?

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando visita o Vitória, às 20h (de Brasília), no Barradão. No mesmo dia e horário, o São Paulo recebe o Juventude no Morumbis. Ambas as partidas são válidas pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 x 1 SÃO PAULO

36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: domingo, 1º de dezembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gols: Cristaldo e Ruan (gc) (GRE); Luiz Gustavo (SAO)

🟨 Cartões amarelos: Pavón (GRE); Rato (SAO)

Escalações

GRÊMIO (Ténico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro (Igor), Pedro Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Cristaldo (Monsalve); Soltedo (Pavón), Aravena (Edenílson) e Braithwaite.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ruan e Rafinha (Patryck); Luiz Gustavo, Alisson (Bobadilla)e Luciano; Lucas Moura, Ferreira (Rato) e André Silva (William Gomes).