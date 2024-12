Luiz Gustavo detalha derrota do São Paulo e afirma:’ Pensar no próximo ano’

Titular do São Paulo na derrota por 2 a 1 para o Grêmio neste domingo (1º), em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Luiz Gustavo lamentou a falta de atenção da equipe paulista, que na visão do volante, custou o resultado no sul do país.

continua após a publicidade

+ Grêmio vence o São Paulo e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

- Infelizmente a gente começou muito devagar o jogo, no segundo tempo a gente melhorou, mas não deu tempo de empatar ou sair com a vitória. Temos mais dois jogos, fazer o melhor e pensar no próximo ano - afirmou o volante em entrevista.

Mesmo com a derrota para o Grêmio no sul do país, o São Paulo segue na sexta colocação e já está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores. No próximo dia 4, a equipe paulisa recebe o Juventude no Morumbis e, posteriormente, encerra sua participação na comeptição contra o líder Botafogo, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

O volante tem contrato com o São Paulo até o fim deste ano e ainda não confirmou sua permanência no Tricolor Paulista em 2025. O jogador, que disputou 45 partidas pelo clube em 2024, avalia até mesmo encerrar a carreira ao término da competição.

Luiz Gustavo durante partida do São Paulo (Foto; Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo