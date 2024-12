Zubeldía critica arbitragem e faz balanço do São Paulo no Brasileirão

Técnico do São Paulo, Luis Zubeldía admitiu que o rendimento da equipe ficou aquém do esperado durante a primeira etapa da derrota por 2 a 1 para o Grêmio, neste domingo (1º), fora de casa.

Luiz Gustavo detalha derrota do São Paulo e afirma:' Pensar no próximo ano'

No entanto, o treinador acredita que a equipe de arbitragem errou ao não marcar falta no volante Luiz Gustavo, que foi puxado por Molsave dentro da área aos 20 minutos do segundo tempo.

- Fizemos um primeiro tempo muito ruim, por erros nossos, perdemos algumas bolas que nos pegaram em transição. Favorecemos as virtudes deles, e no segundo tempo tivemos um controle bastante importante. E com a jogada polêmica, que não sei se foi pênalti, expulsão, mas uma das duas teria que ter sido. Olhem vocês - comentou o argentino.

Durante a entrevista, Zubeldía fez um balanço da participação do São Paulo no Brasileirão. Para o treinador, a posição do Tricolor paulista na tabela reflete o futebol apresentado em campo ao longo da temporada.

– Quando cheguei aqui, o objetivo no Brasileirão para a maioria das equipes é chegar na Libertadores de forma direta. E depois, todos sabem que só há um campeão e entra numa parte muito fina, precisa de um elenco forte, economia forte. E as equipes que estão aí em cima mostram isso. O único que rompe um pouco o molde é o Fortaleza, que compete muito bem no Brasileirão. Mas na Libertadores, Botafogo há rendido tributo a sua fortaleza econômica, colocando hierarquia no meio de ano para ganhar a Libertadores. E o Atlético-MG também teve chance – completou.

Luis Zubeldía durante treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

Com a derrota no sul do país, o São Paulo permanece na sexta colocação, com 59 pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe paulista enfrenta o Juventude no Morumbis e encerra sua participação no Brasileirão contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.