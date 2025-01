Denílson, ex-jogador e comentarista esportivo, agora integra a equipe de comentaristas da Globo. Após uma trajetória de mais de 14 anos na Bandeirantes, o ex-jogador assinou com a concorrente, onde receberá um salário estimado em R$ 300 mil, conforme apontado pelo canal "Mundo da Pelota". Este valor representa o dobro do que ganhava na emissora anterior, em torno de R$ 150 mil.

O ex-jogador estreará na Globo com um programa no SporTV, além de participações no Globo Esporte de São Paulo. O novo programa esportivo, previsto para estrear no primeiro trimestre, focará nos destaques da rodada, sendo transmitido aos domingos.

Carreira de Denílson como ex-jogador e comentarista

Revelado pelo São Paulo, Denílson se destacou pelo Tricolor na década de 1990 e foi vendido ao Bétis-ESP. No clube espanhol, o ex-jogador também fez sucesso e ganhou espaço na Seleção Brasileira. O ex-atleta ainda defendeu Flamengo, Bordeuax, Al-Nassr, FC Dallas e Palmeiras.

Denílson chegou à Band em 2010 e participou da cobertura da Copa do Mundo daquele ano no extinto programa "Band Mania". O sucesso como comentarista levou o ex-atleta ao "Jogo Aberto", onde o pentacampeão fez parceria marcante com a apresentadora Renata Fan.