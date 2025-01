Ex-BBB deve substituir Lucas Gutierrez na Globo

Segundo informações da F5, da "Folha de São Paulo", Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez deixarão o Esporte Espetacular. Lucas Gutierrez passará a apresentar o quadro Gols do Fantástico, substituindo Alex Escobar, que focará no Globo Esporte do Rio. Para substituí-lo no Esporte Espetacular, o nome mais cotado é do ex-BBB e também comentarista esportivo Fernando Fernandes.

Fernando Fernandes, ex participante do BBB 2002 e comentarista esportivo da Globo (Foto: Reprodução/Instagram)

A Rede Globo deve anunciar em breve uma grande reestruturação na apresentação de seus programas esportivos, que começará a partir de março deste ano.



Para preencher as vagas deixadas por Barbara Coelho e Gutierrez no Esporte Espetacular, a Globo escolheu outra dupla mista, mantendo a mesma dinâmica: Karine Alves e Fernando Fernandes.

Lucas Gutierrez e Bárbara Coelho são apresentadores do 'Esporte Espetacular' (Foto: João Cotta/TV Globo)

Fernando Fernandes, ex-participante do BBB 2 e atleta de canoagem, traz sua experiência como apresentador, incluindo a condução das duas últimas edições do reality show No Limite.

Karine Alves, que se destacou no Fox Sports antes de se juntar à Globo em março de 2020, já cobriu eventos importantes como a Copa do Mundo de 2022 e os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, reconhecida com um prêmio no "Melhores do Ano" da Globo.

Fernando Fernandes

Fernando Fernandes é um apresentador e atleta paralímpico brasileiro, nascido em São Paulo em 1981. Ele ganhou notoriedade ao participar do "Big Brother Brasil" em 2002, no qual foi o terceiro eliminado com 77% dos votos.

Em 2009, sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico, mas não o impediu de se destacar no esporte. Ele se tornou um dos maiores nomes da paracanoagem, sendo tetracampeão mundial, sul-americano e brasileiro, além de tricampeão Pan-Americano. Após o sucesso esportivo, Fernando construiu uma carreira na televisão, onde apresentou quadros como "Desafio sem Limites" e "Sobre Rodas" no "Esporte Espetacular" da Rede Globo, e o programa "Além dos Limites" no Canal OFF. Ele também foi comentarista durante os Jogos Paralímpicos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.