Dudu cometeu um erro na ameaça a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que não passou despercebido pelos internautas. O atacante, hoje no Cruzeiro, fez mais uma postagem com ataques à dirigente, que havia alfinetado o jogador. Depois de xingar a antiga chefe, o jogador foi ainda mais incisivo na nova publicação, mas cometeu um deslize.

Nas redes sociais, torcedores que acompanharam a polêmica fizeram piada com a seguinte frase: "falsa mais que nota de 2 reais". As cédulas de 2 reais foram criadas no início do século e estão em circulação no Brasil desde dezembro de 2001. O erro desviou o foco de algumas pessoas da ameaça de Dudu a Leila.

Veja algumas reações sobre a frase de Dudu

Dudu ameaça Leila

Em resposta a um vídeo publicado pelo jornalista Benjamin Back, o jogador voltou a alfinetar a presidente alviverde e disparou que "ela gosta de like". Na tarde da última segunda-feira (13), Dudu já havia usado suas redes sociais para xingar a presidente, após a mandatária afirmar que o atacante deixou o clube pela porta dos fundos e causou um prejuízo milionário à instituição. Dudu continuou no assunto e subiu o tom com a ameaça a Leila.

Dudu deixou o Palmeiras pelo Cruzeiro (Foto: Eugênio Moreira/Lance!)

Leia a declaração

Benja, já conversei e troquei várias ideias com você, mas essa pessoa (Leila) só fala na lata pela imprensa, porque na lata mesmo ela não fala nada! Pelo menos para mim nunca teve a coragem de falar. Pra mim ela falava que me amava e tudo mais. Então parem de ficar puxando saco dessa pessoa porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso!!! #FALSAMAISQUENOTADE2REAIS. Ela gosta de like e disso que vocês ficam postando, então não cai nessa não.

E todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras... Ainda vou poder falar tudo que penso dessa presidente. Hoje defendo um clube maravilhoso que me abriu as portas. Respeito muito o Cruzeiro e não me convém ficar falando de outras coisas!!! Mas toma cuida quando for postar algo sobre ela."