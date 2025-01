A ex-esposa de Allan, do Flamengo, voltou a se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo seu divórcio. Separados há pouco menos de dois meses, o jogador e a influenciadora Jordana Holleben protagonizam brigas judiciais e uma separação conturbada. O divórcio, que ainda não foi assinado, deve entrar em situação de litígio nos próximos dias após acusações de violência patrimonial e ameaças.

Segundo o "Extra", um dos motivos para o divórcio foi que Allan demitiu todos os funcionários da residência da esposa para forçá-la a se mudar para Porto Alegre. Nas redes sociais, Jordana comentou o caso.

- Se o problema fosse apenas sobre funcionários, eu estaria tranquila. Sei muito bem cozinhar, passar, lavar e limpar, porque fiz isso por muitos anos, especialmente quando não tínhamos condições de ter funcionários. Há 10 anos, quando conheci ele, ainda adolescentes, vivíamos outra realidade. Ele ganhava um pouco mais que um salário mínimo e ainda nem era profissional - iniciou

- Nossas divergências têm raízes mais profundas, o buraco é muito mais fundo do que pensam ou imaginam e existem questões extremamente delicadas que seguem protegidas por segredo de Justiça.

Espero que todos envolvidos nas implicações de continuar manipulando a narrativa pública tenham consciência das consequências caso toda a verdade venha à tona - completou.

- Não há mais nada a ser falado. Peço que respeitem e não distorçam os fatos com o intuito de me retratar como interesseira - finalizou.

Além do texto, a influenciadora compartilhou nos stories do Instagram o seguinte post: "A humilhação que te causaram foi pública, né? A dupla honra também será! Creia!". Internautas interpretaram como indireta ao volante do Flamengo.

Entenda o que motivou o divórcio de Jordana e Allan

Segundo o "Extra", a decisão da separação partiu de Jordana, após tomar conhecimento que o jogador havia proibido ela e seus familiares de comparecerem à final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Este evento foi o estopim para o pedido de divórcio, que era considerado desde maio, devido à falta de apoio de Allan diante das adversidades enfrentadas pela família da influenciadora no Sul, região afetada por chuvas e enchentes.

Allan, com um salário mensal no Flamengo de cerca de R$ 1 milhão, teria reduzido a mesada da ex-esposa, afetando a manutenção da casa e o bem-estar dos filhos. A demissão dos funcionários da mansão onde Jordana reside com os filhos, no Rio de Janeiro, é vista pela influenciadora como uma estratégia do jogador para forçá-la a se mudar para Porto Alegre, onde mora sua família.