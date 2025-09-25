Neymar e Ronaldo marcaram presença na 9ª edição do Mercado Livre Experience, realizada em São Paulo. Entre temas do mundo dos negócios e do futebol, o Fenômeno deixou claro que espera contar com o camisa 10 do Santos na Copa do Mundo de 2026.

Ronaldo destacou a importância de Neymar para a seleção brasileira, ressaltando seu papel único dentro do time. Segundo o ex-atacante, não há outro jogador com a mesma capacidade de desequilibrar partidas, e a expectativa é que ele chegue totalmente recuperado para a Copa.

— Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para Copa, porque, se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver — disse Ronaldo.

Ronaldo lamentou o descaso de “minorias” que criticam o jogador e afirmou que a recuperação de Neymar segue dentro do esperado, ressaltando que é preciso paciência para que o maior artilheiro da história da seleção brasileira, com 79 gols, volte ao seu melhor ritmo.

— É um exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele (na recuperação física). Quem viveu no futebol entende perfeitamente quão difícil é voltar de uma lesão e pegar ritmo e confiança novamente. Ele está no tempo certo. Outro dia, eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeã no São Paulo Open de duplas, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado. Até hoje ela sente dor. É um processo que tem que ir aos poucos mesmo — completou.

Neymar trata lesão no músculo reto femoral da coxa direita (Foto: Divulgação)

Neymar se recupera de lesão no Santos

O atacante Neymar trata uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Para acelerar a recuperação, o departamento médico do Santos incluiu sessões em câmara hiperbárica no protocolo de tratamento.

Desde seu retorno ao clube, em 31 de janeiro, Neymar sofreu duas lesões na parte posterior da coxa esquerda. Das 24 partidas disputadas pelo Santos no Campeonato Brasileiro, ele ficou fora de 10, seja por problemas físicos ou por suspensão.

Em 2025, o atacante soma 23 jogos, sete gols e quatro assistências. No total, já atuou 253 vezes com a camisa do Santos e marcou 145 gols.