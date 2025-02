Ronaldo Fenômeno cita piores companheiros na Seleção e no Real Madrid: ‘Piada’

Ronaldo Fenômeno abriu o baú das memórias e relembrou os piores companheiros que teve ao longo da carreira. Durante entrevista para o canal "Romário TV", no YouTube, o pentacampeão expôs os nomes dos jogadores, com quem jogou na Seleção Brasileira e no Real Madrid, que eram os piores no quesito futebol.

O primeiro nome citado pelo antigo camisa 9 foi o de Thomas Gravesen. O meia dinamarquês foi companheiro do brasileiro no Real Madrid durante os anos de 2005 e 2006. Na Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno citou o volante Amaral, como o pior companheiro que já jogou.

- Tem muito jogador ruim… Teve um no Real Madrid que era piada. Era o Gravensen, dinamarquês. Era um cara legal pra caramba, gente boa. Mas no futebol ele era muito ruim. Ele marcava, dava muita porrada, mas era ruim - disse o ex-jogador, antes de citar um companheiro da Seleção Brasileira.

- Na Seleção Brasileira teve gente ruim também… Tinha o Amaral, ele era doído com a bola, mas corria. Recuperava 10 bolas e entregava 9 - completou.

Carreira de Ronaldo

O atacante foi um dos maiores jogadores da história do Brasil. Com o Real Madrid, Ronaldo teve seis temporadas, sendo que em uma delas, foi eleito melhor jogador do mundo, em 2002. Além do prêmio individual, ele também conquistou duas vezes o Campeonato Espanhol (2003 e 2006) e uma Supercopa da Espanha (2003).

Na Seleção Brasileira, o Fenômeno disputou quatro Copas do Mundo (1994, 1998, 2002 e 2006), onde participou de três finais, tendo sido campeão em duas oportunidades. Vale destacar, que no pentacampeonato, ele foi o artilheiro do torneio, tendo marcado os dois gols do Brasil na final contra a Alemanha.