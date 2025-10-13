menu hamburguer
Fora de Campo

Ronaldinho Gaúcho fecha com a Globo para Copa do Mundo de 2026; entenda

Pentacampeão mundial será embaixador do torneio pela emissora

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
22:05
Ronaldinho Gaucho homenageado no Mineirao
Ronaldinho Gaúcho será embaixador da Globo durante a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Marcelo Alvarenga/AGIF)
A Rede Globo anunciou uma novidade para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Durante o evento "Upfront", realizado nesta segunda-feira (13), no parque Ibirapuera, em São Paulo, a emissora anunciou o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como embaixador do canal para o Mundial.

O evento "Upfront" é uma forma da emissora anunciar as novidades para as transmissões do próximo ano. Com a Copa do Mundo se aproximando, a Globo revelou a parceria com o pentacampeão.

Em meio a uma apresentação, Ronaldinho chegou no palco de maneira inesperada para contar a novidade: "Cheguei, boa noite". Veja o momento abaixo:

Não será só Ronaldinho Gaúcho

Outro pentacampeão mundial também terá destaque na emissora. Trata-se do ex-jogador Denílson, que será membro da equipe de transmissões da TV Globo das partidas da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026. A informação veio à tona nesta segunda-feira (13) por meio do portal "F5", da "Folha de São Paulo".

A emissora carioca definiu Denilson como um "nome especial" para sua cobertura do Mundial. Ele atuará exclusivamente nas partidas envolvendo o Brasil, contribuindo com análises técnicas baseadas em sua experiência como ex-atleta profissional.

O comentarista irá aparecer durante o pré-jogo, assim como nas transmissões ao vivo na TV aberta. Com isso, Denilson se junta oficialmente ao time que cobrirá a Copa do Mundo de 2026. A Globo, detentora dos direitos de transmissão, exibirá mais de 50 jogos da competição, incluindo todas as partidas da Seleção Brasileira.

Denilson &#8211; Divulgação
Denílson será comentarista oficial dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Globo/Lucas Seixas)

