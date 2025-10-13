Possível retorno de Gerson ao futebol brasileiro movimenta web: ‘Entretenimento’

A passagem do volante Gerson pelo Zenit, da Rússia, pode estar perto do fim. Conforme noticiado pelo canal "ESPN", o jogador se encontra insatisfeito no país e um possível retorno ao futebol brasileiro é desejado. Dois possíveis destinos seriam o Palmeiras, que demonstra interesse no atleta, e o Flamengo.

Nas redes sociais, torcedores dos dois clubes reagiram ao futuro do jogador. De um lado, torcedores do alviverde desejaram a contratação. Contudo, parte da torcida do Flamengo se revoltou com o interesse do rival e chegaram a ironizar o pai do jogador, que também é empresário dele. Veja a repercussão abaixo:

Gerson de saída do Zenit?

A relação entre o brasileiro e o clube russo não está boa. Conforme revelou o jornalista Bruno Andrade, nesta segunda-feira (13), durante o programa "Fala a Fonte", da ESPN, que o clube russo não descarta a possibilidade de negociá-lo. Contudo, a direção pretende recuperar integralmente os 25 milhões de euros pagos ao Flamengo em julho deste ano caso decida negociar o atleta.

- No Zenit, há muita discussão envolvendo o nome do Gerson. No momento, ele já se recuperou de um problema muscular que estava impedindo que ele jogasse. São 11 jogos sem entrar em campo, mas já se recuperou. Porém, a tendência é que, se não não voltar a ser relacionado no próximo domingo, é sinal claro que é opção tática e técnica, deixando de ser um problema físico - disse o comunicador.

O jogador brasileiro, de 28 anos, demonstra insatisfação com o ambiente e o futebol praticado na Rússia, enquanto o clube também questiona seu desempenho. Após se recuperar de problemas musculares, que o deixaram 11 partidas fora de ação, Gerson pode está próximo de um adeus.

Um possível destino seria o Palmeiras. De acordo com o jornalista André Hernan a diretoria do Alviverde tem uma boa avaliação do atleta. Porém, ainda não há qualquer tipo de negociação envolvendo os clubes.