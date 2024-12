A ESPN exibirá a partida amistosa do AgroPlay Futebol Solidário, o segundo evento festivo da organização que visa levantar alimentos para contribuição social. E, para este ano, uma presença especial: a lenda Ronaldinho Gaúcho estará em campo. O jogo será realizado no Estádio do Café, em Londrina, na quarta-feira (11), às 20h (de Brasília).

A partida reunirá diversos ex-atletas, artistas e influenciadores, unindo música e futebol em uma partida amistosa que, em 2023, arrecadou mais de dez toneladas de alimentos. Na ocasião, o evento em Maringá, também no Paraná, reuniu 16 mil pessoas no Estádio Willie Davids.

Grande estrela da noite, Ronaldinho Gaúcho será o embaixador da partida. O astro campeão do mundo em 2002, ídolo do Barcelona e duas vezes eleito o melhor jogador do planeta representará a união do futebol com a música e será a maior atração do evento.

Neste ano, a expectativa é de grande público no Estádio do Café; com mais de 20 mil entradas vendidas, os ingressos já estão esgotados. Londrina, por sinal, é a cidade em que fica sediada a AgroPlay, produtora musical especializada em grandes nomes do sertanejo musical.