Ronaldinho Gaúcho se tornará avô pela primeira vez

Ronaldinho Gaúcho, ídolo da Seleção Brasileira, está prestes a se tornar avô pela primeira vez. A nora do ex-jogador, Giovanna Buscacio, anunciou a gravidez em suas redes sociais no domingo (01), revelando que espera um bebê de João Mendes, único filho de Ronaldinho. "16 semanas e contando", postou Giovanna, destacando sua gravidez com fotos e emojis de bebê. A notícia, inicialmente divulgada pela influenciadora, marca o início da terceira geração de Ronaldo.

Giovanna Buscacio, influenciadora digital de 24 anos e irmã da atriz Giulia Buscacio, está em um relacionamento com João Mendes há mais de dois anos.

João Mendes, de 19 anos, segue a carreira futebolística do pai, jogando atualmente pelo Burnley, clube da segunda divisão inglesa. Ele já passou pelas categorias de base do Barcelona e pelo Cruzeiro, antes de se transferir para a Inglaterra em agosto deste ano.

Mais sobre o filho de Ronaldinho

João Mendes é filho de Ronaldinho e Janaína Mendes, ex-bailarina. Com 13 anos, defendeu a base do Cruzeiro, entrando no sub-14.

No Brasil, João Mendes atuou nas categorias de base do Cruzeiro antes de iniciar sua trajetória na Europa. Embora tenha vencido títulos com a Raposa, o jogador conseguiu uma vaga no Barcelona com um empurrãozinho do pai.