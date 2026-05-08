Novo uniforme do Corinthians gera repercussão nas redes: 'Clubismo'

O Corinthians fará a estreia do seu segundo uniforme diante do São Paulo, no domingo (10), em clássico pelo válido pelo Brasileirão. A divulgação das novas camisas foi realizada nas redes sociais do próprio clube, onde gerou grande repercussão entre torcedores de outros clubes e internautas corinthianos.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Reação da web com uniforme novo divulgado pelo Corinthians

Referência histórica pensada pelo clube

Texto de Vinicius Barbosa Harfush

A coleção de camisas 2026 do Corinthians faz uma homenagem à "Invasão Corinthiana", que completou 50 anos, quando cerca de 70 mil torcedores do Timão foram ao Rio de Janeiro para partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Brasileiro. O escudo usado também é retrô, igual ao que era usado pelo Timão na época. O lançamento oficial das camisas do Corinthians será nesta sexta-feira (8)

O modelo visitante é majoritariamente preto com listras brancas finas. Assinado pela Nike, o uniforme tem um design da gola e na barra da camisa segue o mesmo padrão usado pela Seleção Brasileira, que também é patrocinada pela marca norte-americana. O padrão branco também tem o mesmo recorte e estampa o escudo retrô do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️Corinthians define estreia do novo uniforme em clássico contra o São Paulo; entenda

Nas redes sociais, o Corinthians publicou fotos relembrando a "Invasão Corinthiana" no Maracanã diante do Fluminense. O clube selecionou imagens que mostram as arquibancadas lotadas do estádio carioca e torcedores do clube circulando pela cidade com camisas e bandeiras do Timão.

- Que tal uma lembrança especial de quando mais de 70 mil corinthianos invadiram o Rio de Janeiro e o Maracanã para acompanhar a semifinal do Brasileirão de 1976? Após a partida terminar empatada em 1 a 1, a estrela do goleiro Tobias brilhou nos pênaltis e o Timão garantiu a classificação para a decisão do nacional - escreveu o clube na publicação.

continua após a publicidade